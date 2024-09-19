Yöneylem anketi: CHP yine önde

Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketinde CHP 34.7 puan ile birinci sırada yer aldı. AKP’nin oyu ise yüzde 30.2 olarak görüldü. AKP’nin oy oranı düşmeye devam ediyor.

Yöneylem Araştırma’nın “Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa” anketinin sonucu paylaşıldı. 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılan ankette 2 bin 100 kişi ile görüşüldü.

Buna göre, ankette “kararsızlar ve oy kullanmayacaklar” dağıtıldıktan sonra CHP 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP’yi 30.2 puan ile AKP takip etti. DEM Parti’nin puanı 9.6 olurken, MHP’de bu oran 9.4 olarak görüldü.

Diğer partilerin puanı şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

TİP: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 3.3

Anket sonucuna göre AKP’nin oy oranında düşüş gözlemlendi.

Yöneylem Araştırma’nın 31 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette AKP’nin oy oranı yüzde 31.4, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette oy oranı yüzde 31 olmuştu.

AKP’nin oy oranlarındaki düşüş eylül ayı anketine de yansıdı ve partinin puanı yaklaşık yüzde 1 oranında azaldı.

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