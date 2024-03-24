Rusya’da, bayraklar yarıya indirildi – Saldırganlardan biri yakalandı

Moskova’da yas ilan edildi

Başkan Vladimir Putin, 3’ü çocuk 133 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının arkasındaki herkesi bulup cezalandırma sözü verdikten sonra ulusal yas ilan etti.

Saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yapan Putin, Cumartesi günü ulusa hitaben yaptığı konuşmada,

“Sevdiklerini kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi. “Bütün ülke ve tüm halkımız seninle birlikte acı çekiyor.” dedi.

Cuma günkü saldırının sorumluluğunu İslam Devleti üstlendi, ancak Putin, militan grubun Ukrayna’ya kaçmaya çalıştığını söylediği saldırganlarla bağlantıları açıklamazken “Ukrayna tarafındaki bazı kişilerin” desteklediğini ima etti.

Cuma günü Sovyet dönemi rock grubu Picnic’in hit şarkısı “Afraid of Nothing”i seslendirmesinden hemen önce dört silahlı adamın içeri daldığı, Moskova dışındaki 6.200 kişilik konser salonu Crocus City Hall’a çiçek bıraktı.

Adamlar otomatik silahlarını kısa aralıklarla, kurşun yağdırarak çığlıklar atarak yere düşen dehşete düşmüş sivillere ateşlediler.

Putin cezalandırma sözü verdi

Militanların aralarında yüzlerce çocuğun da bulunduğu 1000’den fazla insanı rehin aldığı 2004 Beslan okul kuşatmasından bu yana Rusya topraklarındaki en ölümcül saldırıydı.

Güneybatıdaki Voronej şehrinde insanlar, Moskova yakınlarındaki saldırıda ölenlerle dayanışma amacıyla, İkinci Dünya Savaşı’ndaki bombalamada orada ölen çocukların anısına çiçek bırakıp mum yakıyorlardı.

SORGU GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan Rus makamlar saldırganların gözaltına alındığını açıklarken Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında yakalanan bir teröristin sorgusunu da Rus devlet televizyonu yayınladı.

Channel One’da yayınlanan görüntülerde çok az Rusça konuşabilen bir adam kötü bir İngilizce ile, “Ben para için insanları vurdum” dedi.

Sorgu görüntülerinde adamın 1 milyon ruble almak için anlaştığı ama sadece bu rakamın yarısı olan 500 bin rubleyi yani yaklaşık 5.425 doları aldığı ortaya çıktı.

Saldırıdan dört saat sonra kanlı terör eylemini üstlenen IŞİD, bünyesinde bulunan Amaq isimli medya kuruluşu aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Amaq, İslam’la savaşan ülkelere savaş açtığını belirtirken ABD istihbaratının da saldırıdan birkaç hafta önce Rusya’yı uyardığı ortaya çıktı.