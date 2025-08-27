Dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişmeye imza atan Çinli araştırmacılar, ilk kez domuzdan insana akciğer naklini gerçekleştirdi. Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı operasyon, beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir hastada denendi. Genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan akciğer, nakil sonrası dokuz gün boyunca çalıştı ve işlevini korudu.

Domuzdan insana nakil

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verildi. Araştırmacılar, organın canlılığını koruduğunu ve dokuz gün boyunca işlevini sürdürdüğünü açıkladı. Ancak ilk 24 saatte hasar belirtileri, üçüncü ve altıncı günlerde ise antikor aracılı reddin izleri görüldü. Dokuzuncu günde kısmi toparlanma yaşandı ve deney planlandığı gibi sonlandırıldı.

Bilim dünyası için önemi

Uzmanlar, bu gelişmenin akciğer nakillerinde türler arası organ naklinin (ksenotransplantasyon) mümkün olabileceğini gösterdiğini vurguladı. Araştırmada, “Her ne kadar bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de, reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel” değerlendirmesi yapıldı.

Umut verici bir adım

Kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de atılan bu adım, gelecekte domuzdan insana organ nakillerinin uzun vadeli olarak kullanılabileceğine dair umutları artırdı. Bilim insanları, klinik uygulamaya geçilmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

