2023 İmar Affı’ Son Durumu Ne? İmar Barışı Gelecek Mi?

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 30.01.2023 16:53 Son G\u00fcncelleme: 30.01.2023 16:53 \n \n \u0130mar bar\u0131\u015f\u0131 ile ilgili son bilgileri merak edenler, yap\u0131lar\u0131n\u0131 kay\u0131t alt\u0131na almak isteyenler taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor. \u0130\u015fte son durum ve g\u00fcncel a\u00e7\u0131klamalar\u2026\n \u0130MAR AFFI \u00c7IKACAK MI, NELER OLDU?\n Ankara Milletvekili ve BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici, Ekim ay\u0131nda \u0130mar aff\u0131 TBMM'ye sunmu\u015ftu. TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ise konuyu komisyona sevk etti. Destici a\u00e7\u0131klamas\u0131nda binlerce vatanda\u015f\u0131n ve y\u00fcz binlerce ailenin idari para cezas\u0131 ve y\u0131k\u0131m karar\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131n\u0131; bar\u0131nma ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak ad\u0131na \u00f6zel m\u00fclkiyetler \u00fczerine yap\u0131lm\u0131\u015f olan yap\u0131lar\u0131n iptal edilen yap\u0131 kay\u0131t belgeleri sonucunda ma\u011fduriyet ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Konunun giderilmesi i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm aray\u0131\u015f\u0131na gidildi\u011fini ifade etti.\n \n \n 2023 \u0130MAR AFFI NE ZAMAN \u00c7IKACAK?\n H\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmasa da ekonomi g\u00fcndeminde bulunan konular\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulmas\u0131ndan sonra imar aff\u0131n\u0131n da de\u011ferlendirilmesi bekleniyor.\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Tapuda kay\u0131tl\u0131 gayrimenkullere dikkat! \n \n \n \n \u00a0\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 30.01.2023 16:53 Son G\u00fcncelleme: 30.01.2023 16:53 \n \n \u0130mar bar\u0131\u015f\u0131 ile ilgili g\u00fcncel olaylar, yap\u0131lar\u0131n\u0131 kay\u0131t alt\u0131na almak isteyenler taraf\u0131ndan s\u0131k s\u0131k takip ediliyor. \u0130\u015fte son geli\u015fmeler ve son dakika a\u00e7\u0131klamalar\u0131\u2026\n \u0130MAR AFFI \u00c7IKACAK MI, G\u00dcNCEL DURUM NED\u0130R?\n TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Ekim ay\u0131nda Ankara Milletvekili ve BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici taraf\u0131ndan sunulan \u0130mar aff\u0131n\u0131n komisyona sevk edildi\u011fini biliyoruz. Destici, y\u00fcz binlerce ailenin ve binlerce ki\u015finin iptal edilen yap\u0131 kay\u0131t belgeleri sonucunda idari para cezas\u0131 ve y\u0131k\u0131m karar\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Bar\u0131nma ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak \u00fczere \u00f6zel m\u00fclkiyetler \u00fczerine yap\u0131lm\u0131\u015f ve yap\u0131 kay\u0131t belgesi alm\u0131\u015f, baz\u0131 yap\u0131lar\u0131n iptal olma a\u015famas\u0131nda oldu\u011funu dile getirdi. Ma\u011fduriyetlerin giderilmesi amac\u0131
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