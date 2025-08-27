Kuzey Kore’den Güney Kore’ye sert tepki

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un ABD ziyaretinde yaptığı konuşmalar Kore Yarımadası’nda yeni bir gerilime yol açtı. Lee’nin nükleer silahsızlanma vurgusuna tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi, yayınladığı açıklamada bu söylemleri “mantıksız” ve “saf bir hayal” olarak nitelendirdi. Pyongyang yönetimi, nükleer silahlara sahip olmanın “kaçınılmaz bir seçenek” olduğunu vurguladı.

“Güney Kore gözü dönmüş bir düşman”

Kuzey Kore, Lee’nin konuşmasında kullandığı ifadeleri hatırlatarak, Güney Kore’nin yıllardır değişmeyen düşmanlık politikası izlediğini ileri sürdü. Açıklamada, “Güney Kore, Kuzey Kore ile çatışma fikrini devlet politikası haline getirmiş gözü dönmüş bir düşman devlettir” denildi.

Kuzey Kore: Nükleer caydırıcılık bizim onurumuz

Kuzey Kore yönetimi, Lee’nin sözlerini “çelişkili” bulduklarını belirterek, nükleer silah politikasının değişmesinin ancak dünya siyasetinde köklü bir dönüşümle mümkün olabileceğini savundu. Açıklamada, “Devletimizin itibarı ve onuru olan nükleer silahlardan vazgeçmeme kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Silahsızlanma teorik ve pratik açıdan imkânsız”

Pyongyang’dan yapılan açıklamada, Güney Kore’nin nükleer silahsızlanma umudunun “saçma” olduğu ifade edilerek, “Lee’nin çılgın nükleer silahsızlanma hayallerinin kimseye fayda sağlamayacağı anlaşılmalı. Bu fikir, teorik ve pratik açıdan çoktan imkânsız hale gelmiştir” denildi.

