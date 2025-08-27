Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu

İstanbul’da kaçak pırlanta ve değerli taşlara yönelik soruşturma genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı’da 23 iş yerine operasyon düzenledi. Baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

İlk aşamada 10 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve değerli taş getiren, bunları bilerek satın alan 10 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 155 kilo 602 gram, 1.359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi.

Kapalıçarşı’da geniş çaplı baskın

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilerek Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine baskın yapıldı. 23 iş yerinde yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalandı. Çok sayıda pırlanta ve değerli taşın yanı sıra 135 adet ziynet eşyası, 1.132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve dijital materyal ele geçirildi.

1,2 milyar liralık kaçakçılık

Operasyonun ikinci ayağında ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin 1 milyar 250 milyon lira olduğu tespit edildi. Böylece toplamda yüzlerce milyon liralık kaçak pırlanta ve taş İstanbul polisin operasyonuyla ortaya çıkarıldı.

