2005’te Yapılmıştı! Kağıthane Devlet Hastanesi Tahliye Edilecek

İstanbul’da deprem riski bulunduğu tespit edilen Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı verildi.

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için de tahliye kararı alındı. Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi öncesinde incelemeler devam ediyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi’ndeki inceleme tamamlandı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek. Hastanenin Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Seyrantepe binasına taşınacağı bildirildi.

Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyle ilgili olarak “İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir” diye konuştu.

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