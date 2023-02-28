Seçimler Ertelenecek mi? YSK Açıkladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi tartışmaları sürüyor. YSK’den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçimlerin ertelenmesi hakkındaki dilekçesine yanıt verdi. YSK, savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

TİP’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türkiye İşçi Partisi adına parti avukatımız Yüksek Seçim Kurulu’na seçimlerin ertelenmesi hakkındaki yasal koşulları ve YSK’nın seçim erteleme yetkisi olup olmadığını sormuştur. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen cevapta, mevcut yasalara atıf yapılarak, savaş hali dışında seçimin ertelenmesinin mümkün olmadığı, seçim ertelemesi kararının yalnızca TBMM tarafından alınabileceği ve Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim erteleme yetkisinin bulunmadığı cevabı verilmiştir” denildi.

YSK’nin cevabında, seçimlerin ertelenmesi konusunun Anayasa’nın 78. ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlendiği bildirildi.

YSK’nin yanıtta bahsettiği Anayasa’nın 78’inci maddesinde, “Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.

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