“Hükümet İstifa” Sloganları Sonrası İlk Yasak Fenerbahçe’ye!

Hafta sonu oynanan Fenerbahçe – Konyaspor ve Beşiktaş – Antalyaspor maçlarında tribünlerden “hükümet istifa” sesleri yükselmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise maçların seyircisiz oynanması gerektiğini ileri sürmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Süper Lig’de bu hafta oynanacak Kayserispor – Fenerbahçe maçına, Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.

Fenerbahçeli taraftarların “Hükümet İstifa” tezahüratları sonrası maçların seyircisiz oynanma durumu gündem olmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu konudaki tavrını net şekilde ortaya koymuştu. Fenerbahçe Konyaspor maçında taraftarlar, hükümetin politikalarını eleştirmiş, tribünlerin büyük bir bölümü ‘Hükümet istifa’ tezahüratı yapmıştı. Kayserispor Kulübü de Beşiktaş tribünlerinin de dahil olduğu ‘Hükümet İstifa’ sloganlarına sosyal medya hesaplarından kınama mesajı geçmişti. Camialar arası yaşanan gerginlik sonrası Kayseri İl Güvenlik Kurulu hafta sonu oynanacak maça Fenerbahçe seyircisinin alınmaması kararını verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaparak kararı “kabul edilemez” bulduğunu bildirdi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle;

Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.

Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.

Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”

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