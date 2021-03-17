Bir dakikadan az

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Almanya, Hollanda, İtalya, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, Bulgaristan ve İrlanda kanda pıhtılaşma sorununa yol açtığı belirtilen AstraZeneca aşısının kullanımı durdurdu. Bu noktada tüm dünya gözlerini Dünya Sağlık Örgütü’nden gelecek açıklamaya çevirdi. Beklenen açıklama DSÖ’den geldi. Peki, AstraZeneca tehlikeli mi?

Dünya Sağlık Örgütü’nden AstraZeneca açıklaması

Oxford-AstraZeneca aşısı için DSÖ, “AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli” açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’da aşı hakkında konuştu. Johnson, “Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak” dedi.

Türkiye, AstraZeneca aşısı alacak mı?