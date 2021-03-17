Türkiye, AstraZeneca aşısı alacak mı?

Türkiye’de koronavirüs aşısı olarak Çin’de üretilen CoronaVac aşısı 14 ocak 2021’den bu yana uygulanıyor. Şimdiye kadar Türkiye’de 12 milyonu dozu aşkın aşı uygulandı. Mart ayı sonuna kadar ise Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşıdan 4.5 milyon dozun Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye ile Pfizer/BioNTech arasında 30 milyon doza kadar aşı anlaşması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ulaşılabilecek tüm aşıların temini için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Türkiye; CoronaVac ve Pfizer/BioNTech aşısı dışında Rus Sputnik V ile İngiliz AstraZeneca aşısı için çalışmalarını sürdürüyordu.

Anca Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşının kanda pıhtılaşma sorununa yol açtığı gerekçesiyle pek çok ülke kullanımı askıya aldı.

Almanya, Hollanda, İtalya, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, Bulgaristan, İrlanda bu aşının kullanımını durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü ifade etmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de “AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sebeple Türkiye’nin de söz konusu aşıyla ilgili beklemeye geçtiği gelen haberler arasında.