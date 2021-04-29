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Kısıtlamadan muaf olanlar görev belgesi alacak

Tam kapanmadan muaf olan ve çalışmaya gidecek olanların E Devlet'ten görev belgesi alması gerekiyor.

Aslı fotoğrafı Aslı9 saat önce
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere “Görev Belgesi Düzenleme” konulu genelge gönderildi. Buna göre, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusu yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

E DEVLET GÖREV BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aslı fotoğrafı Aslı9 saat önce
0 425 Bir dakikadan az

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