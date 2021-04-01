Sinovac, BioNTech arasındaki fark nedir?

Koronavirüs salgınının sona ermesi, hayatın bir nebze de olsa normalleşebilmesi için aşı olması gerekiyor. Bu sebeple milyonlarca kişi aşı sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Sistem kronik hastalara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstünün eşlerine randevu verebiliyor. MHRS, E Nabız, E devlet ve ALO 182’den aşı randevusu oluşturulabiliyor. Aşı randevusu alanlara ‘Sinovac’ ya da ‘BioNTech’ aşısından hangisini tercih ettikleri soruluyor. Vatandaşlar olacakları aşıya böylelikle kendileri karar vermiş oluyor. Bu ise ortaya ‘Alman aşısı mı Çin aşımı mı daha iyi?’ sorusunu çıkarıyor.

Pek çok kişi randevu almadan önce iki aşıyı karşılaştırmaya çalışıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, aşılarla ilgili “Biontench etkinlik Sinovac güvenlik yönüyle yarım tık birbirilerinden öndeler. Ancak her ikisi de hastalık şiddetinden ve ölümden koruyor. Her ikisinde de antikor titrekeri 3 aydan itibaren % 40-50 oranında düşüyor” yorumunda bulundu.

BioNTech, Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili

Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Öte yandan yapılan açıklamada aşının Covid-19’a karşı en az altı ay korucuyu olduğunu vurgulandı.