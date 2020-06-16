16 Haziran Koronavirüs Tablosu Açıklandı: İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte yapılan 46 bin 800 koronavirüs testinden 1467’si pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 181 bin 298’e yükseldi. / İşte Türkiye 16 Haziran Koronavirüs Tablosu;

Türkiye’de 17 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842’ye yükseldi.

16 Haziran Koronavirüs Tablosu ‘na göre bugün 1015 kişi Covid-19 hastalığını atlatarak iyileşti. Taburcu olanların toplam sayısı 153 bin 379’a ulaştı.

Yoğun bakım hasta sayısındaki artış ise devam etti. Son verilere göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 732 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı ise 16 Haziran itibariyle 303 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de son 24 saatte 46 bin 800 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplam test sayısı da 2 milyon 721 bin 3’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran Koronavirüs Tablosunu açıkladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: