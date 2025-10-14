Trump: 20 rehine serbest bırakıldı, ikinci aşama şimdi başlıyor

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de Hamas’ın elinde tuttuğu 20 rehinenin tamamının sağ salim serbest bırakıldığını duyurdu. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvede konuşan Trump, “Büyük bir yük kalktı ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor.” dedi.

İsrailli rehinelerin cenazeleri teslim ediliyor

Hamas’ın elinde bulunduğu bilinen 24 rehine cenazesinden 4’ü dün İsrail’e teslim edildi. Gazze’deki kaynaklar, bu akşam 4 rehinenin daha cenazesinin teslim edileceğini bildirdi.

İsrail tarafı ise, Hamas’ın anlaşmadaki tüm yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürerek Refah Sınır Kapısı’nı açmayacağını duyurdu. Gerekçe olarak, Gazze’de hayatını kaybeden rehinelerin tamamının teslim edilmemesi gösterildi.

Kızılhaç: Teslim süreci uzun sürebilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin teslim edilme sürecinin zaman alacağını açıkladı. ICRC Sözcüsü Christian Cardon, “Bu, hayatta olan kişilerin serbest bırakılmasından çok daha büyük bir zorluk. Gazze’nin enkazında bedenleri bulmak günler, hatta haftalar sürebilir.” ifadelerini kullandı.

İsrail’den yardım kısıtlaması

İsrail, Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderdiği yazıda, çarşamba gününden itibaren Gazze’ye 300 yardım tırının girmesine izin vereceğini duyurdu. Ancak bu rakam, anlaşmada belirlenen miktarın yarısı kadar.

İsrail ayrıca, insani yardımın dışında Gazze’ye yakıt ve gaz girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

BM: Gazze’de 55 milyon ton enkaz

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze Şeridi’nde yaklaşık 55 milyon ton enkaz bulunduğunu açıkladı. İlk temizlik çalışmalarında en az üç cansız bedenin çıkarıldığı, bu sayının ilerleyen günlerde artmasının beklendiği bildirildi.

Rehine ve esir takası süreci

Ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, dün sabah 20 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, İsrail de karşılık olarak 1.966 Filistinli esiri tahliye etti.

Hamas, 7 Ekim 2023’te başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu” sırasında 251 kişiyi rehin almıştı. Daha önceki kısa ateşkes dönemlerinde bazı rehineler serbest bırakılmış, bir kısmının ise öldüğü doğrulanmıştı. Son ateşkese kadar Hamas’ın elinde 47 rehine kaldığı biliniyordu.

Ayrıca 2014 yılındaki çatışmada ölen bir İsrail askerinin naaşının da hâlâ Gazze’de tutulduğu belirtiliyor.

Ateşkesin ilk aşaması tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasında anlaştığını duyurmuştu. Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de ateşkes saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump, Şarm el-Şeyh’te yaptığı son açıklamada, ikinci aşamanın başladığını vurgulayarak, “Artık odak, kayıp cenazelerin teslimi ve kalıcı güvenlik düzenlemeleri üzerinde” dedi.

