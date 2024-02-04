Gazze’de 120 günde 12 bin çocuk öldürüldü

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 12 bine yükselirken, öldürülen toplam kişi sayısı 27 bin 238 oldu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının neden olduğu yıkım ve can kaybına dair bilgi verildi.

Gazze’de çocuklar ölüyor

Açıklamaya göre, Gazze’de can kaybı 27 bin 238’e yükselirken, bunlardan 12 bini çocuk, 8 bin 190’ı da kadın.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yüzde 70’i çocuk ve kadınlar olmak üzere 7 bin kişi de kayıp durumda.

Açıklamada, Gazze’de 339 sağlık personeli, 46 sivil savunma görevlisi, 122 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü bildirildi.

Gazze’de tablo çok korkunç

İsrail’in saldırılarında ayrıca 66 bin 542 kişi yaralandı, yerinden edilen 700 bin kişi de bulaşıcı hastalıklara yakalandı; 11 bin kişi ise sağlık durumundan dolayı tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Gazze‘deki 10 bin kanser hastası İsrail saldırılarından dolayı yeterli tedaviyi alamazken, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerine erişemiyor.

350 bin kronik hastanın ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında olduğu Gazze’de, 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü.

İsrail; okul, hastane dinlemiyor

Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzelinin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 100 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.

Saldırılarda 183 cami tamamen, 264 cami kısmen yıkılırken, İsrail’in vurduğu 3 kilise de ciddi hasar aldı.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze’de 70 bin ev tamamen yıkıldı, 290 bin ev de kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Gazze‘ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale getirildi.

İsrail ordusu, saldırılarında Gazze’deki 200 arkeolojik ve tarihi alanı da hedef alarak ciddi hasara sebep oldu.

BM: Gazze’de insanlar dünyanın gözü önünde ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor.” ifadelerine yer verildi.

Abluka altındaki Gazze’de her geçen saatin “daha çaresiz” olduğu vurgulanan paylaşımda, “İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor.” ifadesi kullanıldı.

UNRWA’dan iki gün önce yapılan açıklamada, “Gazze’de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA’ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.” ifadesine yer verilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de kuruma yönelik finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde, sadece Gazze’de değil bölge genelindeki çalışmalarını bu ay sonundan sonra büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, İsrail’in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.