Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 Personel Alıyor

İlan edildiği takdirde başvuruların hangi şartlarla gerçekleştirileceği ve ne zamana kadar süreceği haberimiz aracılığıyla duyurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel için 42 bin 500 kişinin atamasının şu anda yapıldığı açıklandı. 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire arasından oluşan toplam 30 bin sözleşmeli personel atanmıştı.

İkinci personel alımı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. İlan edildiği zaman başvurular nasıl gerçekleşecek ve ne zamana kadar sürecek gibi ayrıntıları haberimiz aracılığıyla öğrenebileceksiniz.

Branş Dağılımı Belli Oldu mu?

ÖSYM tarafından yayınlanacak alım kılavuzunda, alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak ve gereksinimler doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı için ikinci personel alımına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sürüyor. İlan edildiği an başvurular ne şekilde yapılacak, ne zamana kadar sürecek gibi ayrıntılar haberimizden öğrenebileceksiniz.

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