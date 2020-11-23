Oxford-AstraZeneca Aşısı Sınıfta mı Kaldı?

İngiltere merkezli AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının etkililiğine yönelik yapılan araştırmalar, söz konusu aşının virüse karşı 70 oranında etkili olduğunu gösterdi.

Pfizer – BionTech, Sputnik V ve Moderna gibi diğer aşı geliştiricilerine göre daha az etkili olan AstraZeneca’nın aşısı özellikle İngiltere’de hayal kırıklığı yarattı.

ABD’li ilaç devi Pfizer’ın Alman BionTech şirketiyle geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 94.5 oranında başarı yakaladığı duyurulmuştu.

11 Kasım’da yapılan açıklamaya göre ise Rusya’nın Sputnik V aşısı, klinik deneylerin üçüncü aşamasında yüzde 92 etkinlik göstermişti.