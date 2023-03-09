BOJ’daki Koltuk Değişimi: Asya Piyasalarının Gündemi

Asya-Pasifik piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) iki günlük para politikası toplantısı başlangıcıyla hareketlendi.

Kuroda, yarın üzerinde çalıştığı son toplantıyı tamamlayacak ve yatırımcılar değişiklikleri yakından izleyecek. Ancak ekonomistler genel olarak ekonominin aşırı güvercin para politikasından herhangi bir değişiklik yapılmamasını bekliyor.

Özet: Asya-Pasifik piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) iki günlük para politikası toplantısına başlamasıyla canlılık kazandı. Kuroda, yarınki son toplantısını tamamlayacak ve yatırımcılar değişiklikleri yakından takip edecek. Ekonomistler, ekonominin aşırı güvercin para politikasından herhangi bir değişiklik yapılmamasını bekliyor.

Bununla birlikte, ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın kongre konuşmasının ardından daha büyük oran artışına ilişkin endişeler, dünya çapındaki borsa endekslerinin karışmasına neden oldu.

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