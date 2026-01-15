ABD, İran operasyonunu durdurdu

ABD savaş gemileri hızla yol alıyor

Walla askeri analisti Amir Bohbot’a göre, Başkan Donald Trump dün gece geç saatlerde İran’a yönelik planlanan ABD saldırısını durdurmak için bizzat müdahale etti.

• İran hava sahası o zamandan beri yeniden açıldı

• El Udeid Hava Üssü’nden havalanan unsurların geri dönmesi ve hazırda beklemesi emredildi

• Görevin, gerçekleştirilmesinden dakikalar önce iptal edildiği bildirildi

Trump, danışmanlarına yalnızca İran rejimine kesin bir darbe indirecek eylemlere izin vereceğini söyledi. Yetkililer, bir saldırıdan sonra rejimin çöküşünü garanti edemediklerini ve ABD’nin büyük bir İran misillemesine karşı koymak için yeterli bölgesel kaynağa sahip olmayabileceği konusunda uyardılar.

Bu arada İran’ın hava sahasını kapattığı saatlerde çok sayıda Çin askeri uçağı Tahran’a iniş yaptı.

Operasyon ertelense de USS Abraham Lincoln uçak gemisinin önderliğindeki saldırı grubunun Güney Çin Denizi’nden hızla Ortadoğu’ya doğru tam hızla ilerlemesi İran operasyonunun kapıda olduğunu gösteriyor.

Öte yandan BRICS ülkeleri Güney Afrika’da deniz tatbikatlarına başladı. Çin, Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika’ya ait savaş gemileri tatbikata katılıyor.

Bu gelişme İran nedeniyle suların daha da ısınacağını gösteriyor.

Bu arada İran iyi niyet göstergesi olarak idam cezasına çarptırılan 26 yaşındaki protestocu Erfan Soltani’nin infazını gerçekleştirmedi.

İran’ın ayrıca Rusya üzerinden İsrail ile karşılıklı saldırmazlık konusunda anlaştığı belirtiliyor.

ABD gemileri okyanusta ilerliyor – Video