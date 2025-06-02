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ABD’de İsrail destekçilerine molotof kokteylli saldırı

ABD’nin Colorado eyaletinde, İsrail rehinelerine destek gösterisi sırasında düzenlenen saldırıda sekiz kişi yaralandı. Olayın bir terör eylemi olabileceği belirtiliyor.

NationalTurk FR02/06/2025
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ABD’nin Colorado eyaletinde, İsrail rehinelerine destek gösterisi sırasında düzenlenen saldırıda sekiz kişi yaralandı.
ABD’nin Colorado eyaletinde, İsrail rehinelerine destek gösterisi sırasında düzenlenen saldırıda sekiz kişi yaralandı.
WTS ile Ayın Fırsatları

ABD’nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde, İsrail rehinelerine destek gösterisi sırasında gerçekleştirilen saldırı büyük yankı uyandırdı. Bir kişinin Molotof kokteyli ve benzeri patlayıcılarla kalabalığa saldırması sonucu sekiz kişi yaralandı.

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1 ABD’de molotof kokteylleriyle saldırı
1.1 Saldırgan tutuklandı
1.2 Terör soruşturması
1.3 Tepkiler yağdı
1.4 Olayın ardındaki gerilim

ABD’de molotof kokteylleriyle saldırı

Saldırı, Boulder’ın popüler açık hava alanı Pearl Street Mall’da düzenlenen ve “Run for Their Lives” adlı İsrail yanlısı grubun yürüyüşü sırasında meydana geldi. Saldırganın, göstericilere yönelik Molotof kokteylleri ve el yapımı alev silahları kullandığı bildirildi.

Saldırgan tutuklandı

Olay yerinde çekilen görüntülerde, saldırganın tişörtsüz ve elinde patlayıcı maddelerle kalabalığa doğru ilerlediği görülüyor. Boulder Emniyet Müdürü Stephen Redfearn, saldırganın 45 yaşındaki Mısırlı Mohamed Sabry Soliman olduğunu açıkladı. Soliman, 2022’de ABD’ye vizeyle geldiği ve vizesinin 2023’te sona erdiği öğrenildi.

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Terör soruşturması

FBI Denver Ofisi Başkanı Mark Michalek, olayın hedefli bir şiddet eylemi olduğunu ve terör saldırısı olarak soruşturulduğunu bildirdi. Olayda yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ve saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Tepkiler yağdı

Saldırı, ABD’de son dönemde artan şiddet olayları ve Orta Doğu’daki çatışmaların yankıları arasında yaşandı. Colorado Başsavcısı Phil Weiser, olayın bir nefret suçu olarak değerlendirilebileceğini belirtti ve “Nefretin Colorado’da yeri yok” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar saldırıyı “antisemitik terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Olayın ardındaki gerilim

Son iki haftada ABD’de yaşanan iki yüksek profilli saldırının Gazze’deki çatışmalarla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Washington’da bir adam, İsrail büyükelçiliği çalışanlarını hedef alarak iki kişiyi öldürmüştü.

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NationalTurk FR02/06/2025
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