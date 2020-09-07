Küba’da Vaka Sayıları Düştü, İlk Turistik Uçuş Gerçekleşti

Küba koronavirüs vaka sayısının dün 11 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede 6 buçuk aylık salgında toplam vaka sayısı 4 bin 309’a yükseldi. Küba’ya ilk turistik uçuş ise Kanada’dan yapıldı.

Baş Epidemiyolog Dr. Francisco Duran, günlük basın brifinginde, yeni vaka sayısının sadece 11 olduğunu duyurdu. Kritik ve ağır hasta sayısı 16’ya düşerken toplam aktif vaka sayısı ise 616 olarak kayıtlara geçti.

Küba’da 20 kişinin daha taburcu edildiği ve hastalığı atlatanların sayısının 3 bin 590’a yükseldiği bildirildi. Küba’da şimdiye kadar koronavirüs salgını nedeniyle 101 kişi yaşamını yitirdi.

Küba’ya İlk Turistik Uçuş Kanada’dan

Kanadalı tur operatörü Air Canada Vacations, Küba’ya ilk turistik uçuşunu gerçekleştirdi. Telesur’un haberine göre Montreal’den yüzde 85 dolulukla kalkan uçak Küba’nın Cayo Coco kentine iniş yaptı. Montreal’den Küba’ya haftalık uçuşların devam edeceği, eylül sonu itibariyle Toronto ve diğer şehirlerden de seferler yapılacağı bildirildi.

Küba Kamu Sağlığı Bakanlığı, koronavirüs döneminde ülkedeki turistik tesislere “Daha Sağlıklı ve Güvenli Turizm” statüsü vermişti. Bu tesislerdeki biyogüvenlik tedbirler arasında fiziksel mesafeyi korumak, ellerin dezenfekte edilmesi ve salgına ilişkin seyahatçilere gerekli bilgileri vermek bulunuyor.

Gelen turistler virüsün yayılımını önleme tedbirleri kapsamında Cayo Coco, Cayo Guillermo ve Cayo Cruz sınırları içerisinde kalacak.