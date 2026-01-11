Trump’tan Küba’ya sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik ekonomik ve enerji desteklerinin durdurulacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, Küba’nın uzun yıllar boyunca Venezuela’dan sağlanan petrol ve mali yardımlar sayesinde ayakta kaldığını öne sürerek, bu ilişkinin artık sona erdiğini vurguladı.

Trump: Küba, Venezuela’ya güvenlik hizmeti verdi

Trump, paylaşımında Küba’nın söz konusu desteklere karşılık olarak Venezuela’daki son iki yönetim için “güvenlik hizmetleri” sağladığını iddia etti. Bu durumun artık kabul edilmeyeceğini belirten Trump, “Ama artık değil” ifadesiyle Washington’un tutumundaki değişimi net şekilde ortaya koydu.

ABD saldırısı vurgusu

Trump, geçen hafta düzenlenen ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini öne sürerek, Venezuela’nın artık Küba tarafından korunmasına gerek olmadığını savundu. ABD Başkanı, Venezuela’nın uzun yıllar boyunca “haydutlar ve şantajcılar” tarafından rehin tutulduğunu iddia etti.

“Venezuela’yı biz koruyacağız” mesajı

Açıklamasında ABD ordusunun gücüne dikkat çeken Trump, “Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip olan bizler tarafından korunacak” ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Küba’ya yönelik petrol ve mali akışın tamamen kesileceğini vurgulayan Trump, “Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek – sıfır” dedi.

Anlaşma çağrısı: “Çok geç olmadan”

Trump, açıklamasının sonunda Küba yönetimine çağrıda bulunarak, “Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, mesajını “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

