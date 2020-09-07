Kadıköy’de Havai Fişek Yasaklandı

Kadıköy Belediye Meclisi bugün toplandı. Toplantıda ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasaklayan teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de Kadıköy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olarak, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Bu arada kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden ücret alınmaması kararı alındı.