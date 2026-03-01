Fidel Castro: “Daha iyi bir dünya mümkün”

“Daha iyi bir dünya mümkün” Fidel Castro 26 Mayıs 2003

ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasından bu yana dünya genelinde artan askeri operasyonlar sonrası Fidel Castro’nun sözlerini bir kere daha hatırlandı.

Dünya Donald Trump’ın politikalarından ağır etkilenirken her yaşanan krizde ülkelerle gerçekleştirdikleri dayanışmayla Kübalı doktorları ve onlarla gurur duyan Fidel Castro’nun 26 Mayıs 2003’te Buenos Aires’ yılında yaptığı “Un mundo mejor es posible! / Daha iyi bir dünya mümkün!” adlı konuşmayı ve öncesindeki hikayeyi.

Fidel Castro “Un mundo mejor es posible! / Daha iyi bir dünya mümkün!

Kübalı liderin konuşacağı resmî etkinlik saat 19.00’da Hukuk Fakültesi’nin Aula Magna salonunda planlanmıştı. Öneri; öğrenciler, üniversite yöneticileri ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri dâhil toplam 800 kişiyle bir buluşma yapılmasıydı.

Ancak onur konuğuna yakın olmak isteyen binlerce ve binlerce kişinin kendiliğinden akın etmesiyle, özgün plan kısa sürede aşıldı. Kimseyi beklentisiz bırakmamak için adım adım içerideki alan doldu ve nihayetinde bir devlet başkanının varlığı açısından en temel güvenlik koşullarından bile uzak bir hâl aldı.

Buna rağmen, belirtilen saate doğru, durumu yöneten Küba Dışişleri Bakanı Felipe Pérez Roque, katılımcılara şu sakinleştirici mesajı duyurdu: “Fidel Castro konuşmadan gitmeyecek.” Bunun için etkinliğin kaçınılmaz biçimde fakültenin dışına taşınması gerekiyordu;

çünkü dışarıda da kalabalık artmayı sürdürüyor, Figueroa Alcorta Caddesi’ni ve çevredeki parkları doldurmaya başlıyordu.

Katılımcıların şaşırtıcı ölçüde uyumlu ve disiplinli tavrıyla organizatörler, binanın dış cephesindeki geniş alanda bir sahne kurmayı başardı. O sırada yaklaşık 30.000 izleyici vardı; saatler ilerledikçe, kroniklere göre bu sayı 50.000’e ulaştı.

Saat 21.00’e doğru, serin bir sonbahar gecesinde uzun bir bekleyişin ardından Fidel Castro, Hukuk Fakültesi’nin merdivenlerinde belirir; etrafı güvenlik görevlileri, üniversite yetkilileri, aktivistler ve gazetecilerden oluşan coşkulu bir kalabalıkla çevrilidir.

Bekleyen kitlenin içinden Küba’ya ve Fidel’e tezahüratlar yükselir. Ardından, Küba ile uydu bağlantısının kurulması beklenirken, tüm katılımcılar Arjantin Millî Marşı’nın dizelerini hep birlikte söylediler…

Konuşmasına başlamadan önce Fidel’e, Buenos Aires Üniversitesi çalışanları tarafından bir anı plaketi takdim edilir. Bakan Pérez Roque’un eşliğinde, “Emperyalistler Fidel’i neden yenemiyor; Fidel’de ne var?!” diye soran sloganları izleyip dinlerken, Küba lideri şu karşılığı verir:

“Siz varsınız.” Ardından, gözle görülür biçimde duygulanarak, gecenin akışına ve başlangıçtaki plana ilişkin yaşananları açıklamaktan kendini alamaz: “Bazı yıllar yaşadım; ama böylesine tesadüflerle dolu, böylesine inanılmaz derecede sarsıcı ve heyecan verici bir etkinliği hiç yaşamadım, hayal bile etmemiştim..

Ben bir eleştiri yapabilirim, ama size değil, bizim arkadaşlara derim ki:

‘Arjantin halkını küçümsediniz, kalabalığın kendini örgütleme kapasitesini hayal etmediniz, Bu gece yaptıklarınızı asla unutmayacağım”.

Hemen ardından, kalabalıkla karşılıklı bir diyalog içinde ve onların isteği üzerine, 76 yaşındaki lider, mücadeledeki ebedî yol arkadaşı Ernesto Che Guevara’yı anımsar.

Anılar, anekdotlarla örülür; Che’nin “azmini, zekâsını, ruhsal gücünü, sürekliliğini” öne çıkarır.

Sonra, gecenin soğuğuyla tezat oluşturan bir biçimde, iyi bir Karayipli olarak Arjantin’in kışından söz etmeden edemez. Seyirciyle kurduğu yakınlık anında, uğurlamanın yarattığı büyük sıcaklıktan ötürü artık gereksinim duymadığını söyleyerek paltosunu çıkarır.

Diyalog sürer; bir başka yakınlık anında, klasik “Olé, olé olé, Fidel, Fidel” tezahüratının ardından, bu melodinin bu topraklarda çok sevilen sporun stadyumlarından geldiğini gayet iyi bildiğini söyler.

Fidel Castro “Ülkemiz diğer insanlara bomba atmıyor, doktor gönderiyor”

Fidel Castro'nun 26 Mayıs 2003'te Buenos Aires' yılında yaptığı "Un mundo mejor es posible! / Daha iyi bir dünya mümkün!" başlıklı konuşmasını bir kez daha hatırlamakta fayda var.