Küba’dan Trump’a sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik petrol ve mali akışların kesileceğini duyurarak “çok geç olmadan anlaşma” çağrısı yapmasının ardından, Havana’dan net bir yanıt geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin egemenliğine vurgu yaparak hiçbir dış gücün Küba’ya yön veremeyeceğini söyledi.

“Küba özgür ve egemen bir ülkedir”

Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Küba’nın saldırgan bir ülke olmadığını belirterek, ülkesinin uzun yıllardır ABD’nin baskı ve tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Diaz-Canel, “Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez” sözleriyle Washington’a açık mesaj verdi.

“Tehditler bizi yolumuzdan döndüremez”

Küba lideri, ülkesinin dış baskılara rağmen kendi kararlarını almaya devam edeceğini vurgularken, Küba halkının gerektiğinde vatanını savunmaya hazır olduğunu dile getirdi. Diaz-Canel, hiçbir ülkenin Küba’yı tehdit edemeyeceğini ve bu tür açıklamaların geri adım attırmayacağını belirtti.

Trump’tan petrol ve mali destek çıkışı

Donald Trump, yaptığı açıklamada Küba’nın uzun yıllar Venezuela’dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını savundu. Trump, bu desteğin artık tamamen kesileceğini belirterek Küba’ya “çok geç olmadan anlaşma” çağrısında bulundu. Ancak bu çağrının hangi şartları içerdiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Havana-Washington hattında gerilim tırmanıyor

Trump’ın açıklamaları sonrası Küba yönetiminden gelen sert yanıt, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmandığını gösterdi. Havana, tehdit diliyle yapılan çağrıları reddederken, egemenlik ve bağımsızlık vurgusunu bir kez daha öne çıkardı.

