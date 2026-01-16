Küba şehitlerini uğurladı

Küba’da yas yaşanıyor

Venezuela‘da ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin naaşları anavatanlarına getirildi. Havana’daki José Martí Havaalanı’nda düzenlenen askeri törende, devrim öncülerinden Orgeneral Raul Castro Ruz ve Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez en ön safta yer aldı.

Ülke savunması ve enternasyonalist dayanışma uğruna yaşamını yitiren askerler devlet töreniyle karşılandı. Halk ve liderliği, kahramanlarını sonsuzluğa uğurlarken törene katılan on binlerce vatandaşın emperyalist saldırganlığa karşı öfke ve kararlılığı fotoğraflara yansıdı.

Küba devlet televizyonu Canal Caribe’nin canlı yayınladığı törende, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan ABD operasyonunda hayatını kaybettiği belirtilen 32 vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun çok yakın koruması, 140 kişilik “Avispas Negras – Kara Eşek Arıları” özel birimine emanetti.

Ülkede güvenlik ve savunma alanında tam 5 bin 600 Kübalı görev yapıyordu

Venezuela’da rejimi desteklemek için yine aynı ülkeden 20 bin doktor, hemşire, öğretmen çalışıyordu.

Uçaktan inenler, ABD operasyonunda öldürülen 32 Kara Eşek Arıları yakın korumalarının, yakılmış cesetlerinin konduğu kül kutuları – Video