Rusya’da, Kamçatka’da kar 4 metreye ulaştı!

Rusya kara doydu!

Rusya‘da soğuk havanın etkisiyle rekor kar yağışı yaşanıyor.

Ülkenin özellikle Kamçatka bölgesinde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.

Halk, yüksek binaların üzerinde kar kütlelerinin üzerine atlarken yetkililer olası yaralanmalara karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan, kentte çatılardan inen yoğun kütleler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, son yılların en sert kışını yaşıyor. Başkent Moskova’da da son 146 yılın en yüksek 5. kar örtüsü ölçüldü.

Ülke çapında belediye ekipleri her gün metrelerce karı temizliyor. Ancak yoğun yağış nedeniyle sokaklar kısa sürede yeniden kapanıyor. Ülkede kış, aralıksız süren bu mücadeleyle devam ediyor.

Bu arada ülkemizde de özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ay sonuna kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kamçatka’da kar kalınlığı binaların dördüncü katına ulaştı – Video