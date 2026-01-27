BasketbolAmerikaDünyaSporVideo

Alperen Şengün tek başına ezdi

NBA'de Houston Rockets, Memphis'i yenerken Alperen Şengün 33 sayıyla karşılaşmanın yıldızı oldu

Alperen’den dakika başına sayı!

NBA‘de Houston Rockets ile Memphis Grizzlies, Toyota Center’da karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen ilk çeyreği Memphis, 24-23 önde kapattı.

İkinci çeyreği de 30-28 önde kapatan Memphis, devre arasına 54-51 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte başa baş giden mücadelede sonrası Memphis, 77-65 üstünlük kurdu.

Son çeyrekte etkisini arttıran Houston Rockets, Memphis Grizzlies’i 108-99 mağlup etti.

Mücadelede 33 dakika yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün; 33 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile oynadı.

Kevin Durant ise 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokluk katkıyla oynadı.

Art arda 3, bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies’te Jaren Jackson Jr ve Santi Aldama 17’şer sayı kaydetti.

Alperen Şengün’den basketbol resitali – Video

