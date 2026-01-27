Alperen Şengün tek başına ezdi

Alperen’den dakika başına sayı!
NBA‘de Houston Rockets ile Memphis Grizzlies, Toyota Center’da karşı karşıya geldi.
Kıran kırana geçen ilk çeyreği Memphis, 24-23 önde kapattı.
İkinci çeyreği de 30-28 önde kapatan Memphis, devre arasına 54-51 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte başa baş giden mücadelede sonrası Memphis, 77-65 üstünlük kurdu.
Son çeyrekte etkisini arttıran Houston Rockets, Memphis Grizzlies’i 108-99 mağlup etti.
Mücadelede 33 dakika yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün; 33 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile oynadı.
Kevin Durant ise 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokluk katkıyla oynadı.
Art arda 3, bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies’te Jaren Jackson Jr ve Santi Aldama 17’şer sayı kaydetti.