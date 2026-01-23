Alperen Şengün’e nazar değdi

Alperen Şengün’den 13 sayı

ABD Basketbol Ligi, NBA’de Xfinity Mobile Arena’da oynanan mücadelede Philadelphia 76ers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Mücadelenin kıran kırana geçen ilk çeyreği 34-32’lik Houston üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyrekte etkili olan Philadelphia 76ers, devre arasına 68-61 önde gitti.

Üçüncü çeyrek de 90-88’lik Philadelphia 76ers ile sona erdi.

Normal süresi 115-115 beraberlikle biten mücadelenin uzatma kısmında üstünlük kuran Philadelphia 76ers, Houston Rockets’ı 128-122 mağlup etti.

Mücadelede 37 dakika süre alan Alperen Şengün; 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist ile oynadı.

32 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle “triple double” yapan Joel Embiid ve 36 sayı, 10 asistle oynayan Tyrese Maxey, 76ers’a galibiyeti getirdi.

Kelly Oubre Jr.’ın 26 sayı kaydettiği ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 1 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant’ın 36 sayı, 7 ribauntla oynadığı Rockets’ta ise Amen Thompson 17, Jabari Smith Jr. ve Tari Eason, 13’er sayılık katkı sağladı.

San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz’ı 126-109 mağlup etti.

Spurs, De’Aaron Fox’un 31 sayı, Victor Wembanyama’nın 26 sayı, 14 ribaunt, Keldon Johnson’ın 21 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.

Jazz’da Jusuf Nurkic, 17 sayı, 14 asist, 11 ribauntla üstü üste ikinci maçında da “triple double” yaparken, Ocak 1975’te Pete Maravich’ten bu yana bunu başaran ilk pivot oldu.

Ev sahibi ekipte Ace Bailey 25, Keyonte George ise 23 sayıyla oynadı.

