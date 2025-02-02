Bulgaristan-Türkiye sınırında yeni dönem

Bulgaristan-Türkiye sınırında güvenlik önlemleri artırılıyor. 3 Şubat itibarıyla Avusturya, Romanya ve Macaristan askerlerinden oluşan karma sınır muhafaza birlikleri görev yapacak.

AB’nin Dış Sınırında Güvenlik Artıyor

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat’tan itibaren Türkiye sınırında denetimlerin artırılacağını duyurdu. Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye hattında, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Bulgaristan, Avusturya, Romanya ve Macaristan askerlerinden oluşan bir karma kontenjan devreye girecek.

Sınır Güvenliği İçin Ortak Operasyon Başlatılıyor

Sınır muhafaza birliklerinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde İçişleri Bakanı Daniel Mitov’un katılımıyla resmen başlatılacak. Bu törene Bulgaristan, Romanya ve Macaristan İçişleri Bakanları da katılacak.

Yeni sistemle birlikte, sınır güvenliğinin sıkılaştırılması ve yasa dışı göçün kontrol altına alınması hedefleniyor.

Avusturya’nın Vetosu ve Bulgaristan’ın Schengen Üyeliği

Bu adım, Avusturya’nın Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne katılımına koyduğu vetoyu kaldırmasının bir ön koşulu olarak gündeme gelmişti. Avusturya, Bulgaristan’ın Schengen’e tam üyeliği öncesinde, Türkiye sınırında daha sıkı denetim uygulanmasını talep etmişti.

Karma birliklerin devreye girmesiyle, Bulgaristan’ın Schengen’e katılım sürecinde ilerleme sağlanması bekleniyor.

Sınır güvenliği neden önemli?

Yasa Dışı Göç: Türkiye-Bulgaristan sınırı, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için kritik geçiş noktalarından biri.

AB’nin Dış Sınırları: AB, Schengen Bölgesi’ni korumak için dış sınırlarında daha sıkı güvenlik önlemleri talep ediyor.

Schengen Üyeliği: Bulgaristan, Schengen Bölgesi’ne katılım için Avusturya’nın vetosunu kaldırmaya çalışıyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği ülke: Bulgaristan