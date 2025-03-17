Busenaz Sürmeneli Türk Halkını gururlandırdı. Türk Milli Boks Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda kazandıkları 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri üstün performanslarıyla Türk bayrağını zirveye taşıdı.

Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzandı

. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar ise gümüş madalya alarak şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Milli takım toplamda 6 madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan’daki şampiyonada 66 kilo kategorisinde finalde Özbek Türkü rakibi Navbakhor Khamidova yı 5-0 ile mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi ve altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı Bu Sonuçla Busenaz 2019 ve 2022 nin ardından üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri de bronz madalya kazanarak Türkiye’ye toplam 6 madalya kazandıran isimler arasında yer aldı.

Şampiyonaya Türk damgası vuruldu

Dünya Şampiyonası’na Türk damgası vuran milli boksörler, Türk kadınının boksunda ne kadar güçlü bir ekole sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şampiyonada sergiledikleri üstün performansla uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü gösteren sporcular, ülkeye büyük bir gurur yaşattı.

Türk boksörler, kazandıkları bu büyük başarı ile gelecek organizasyonlarda yeni zaferler için umut verdi.