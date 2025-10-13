Trump’tan Gazze’de ateşkes ve Erdoğan açıklaması

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçildiğini söyledi.

Bir gazetecinin “İkinci aşama ne zaman başlayacak?” sorusuna, “Başladı. Bizim açımızdan süreç zaten başladı. Aşamalar biraz iç içe geçiyor. Gazze’ye bakın, orada çok fazla temizliğe ihtiyaç var,” yanıtını verdi.

Trump, Gazze’nin yeniden inşasına değinerek, “Orası neredeyse bir enkaz alanı. İlk adım, o enkazın temizlenmesi olacak. Konuşmamda özellikle ‘enkaz’ kelimesini kullandım çünkü şu an yapılması gereken ilk şey bu,” ifadelerini kullandı.

Trump: Erdoğan çok sağlam biri, Türkiye harikaydı

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin soruya, “En başından beri çok iyi bir ilişkimiz var. O çok sağlam biri. Türkiye bu süreçte çok güçlü bir rol oynadı,” cevabını verdi.

Trump, Türkiye’nin yanı sıra Katar ve Mısır’ın da ateşkesin sağlanmasında kritik rol üstlendiğini belirterek, “Herkesin imkânsız dediği şeyi başardık. Nihayet Orta Doğu’da barışı sağladık,” dedi.

“Dünyanın en güçlü ülkeleri masada”

Şarm el-Şeyh’te düzenlenen zirvede konuşan Trump, barış sürecinde yer alan ülkeleri “barışın mimarları” olarak tanımladı:

“Dünyanın en güçlü, en zengin ülkelerinden bazıları burada. Davet ettiğimiz herkes geldi. Bu bile sürece duyulan saygıyı gösteriyor,” dedi.

Trump ayrıca, “Bu anlaşma 3.000 yıl sonra bile hatırlanacak. Herkes mutlu. Bu defa gerçekten kalıcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Sisi: Filistinlilerin bağımsız devlet hakkı var

Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına vurgu yaptı.

“Filistinlilerin, İsrail’le yan yana, barış içinde ve güvenlik içinde yaşayacak bağımsız bir devlete sahip olma hakkı vardır,” diyen Sisi, “Gazze anlaşması, Orta Doğu’da yeni bir barış ve istikrar döneminin kapılarını açıyor,” ifadelerini kullandı.

Rehineler ve mahkûmlar serbest bırakıldı

ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin garantörlüğünde yürütülen ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, Gazze’deki son 20 rehineyi serbest bıraktı. İsrail de 250 Filistinli mahkûm ve 1.700 tutukluyu serbest bıraktı.

Tel Aviv ve Gazze’de duygusal anlar yaşanırken, serbest bırakılan rehineler İsrail’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Kızılhaç, dört rehinenin cenazesinin İsrail’e ulaştırıldığını doğruladı.

“Orta Doğu’da yeni bir dönem başlıyor”

Trump, zirvede imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, “Herkesin imkânsız dediği şeyi başardık. Nihayet Orta Doğu’da barışı sağladık,” dedi.

ABD Başkanı, anlaşmanın yalnızca savaşın sonu değil, “yeni bir dönemin başlangıcı” olduğunu vurguladı.

