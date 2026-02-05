Kasımpaşa’nın yeni sahibi Kazancı Holding oldu

Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa’da uzun süredir devam eden TMSF süreci sona erdi. Can Holding soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun denetim kayyumluğuna geçen kulüp, yapılan satışla birlikte yeni sahibine kavuştu. Kasımpaşa’nın hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındı.

Kasımpaşa’nın hisseler Kazancı Holding’e geçti

Edinilen bilgilere göre, Kasımpaşa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu denetiminden çıktı. Kulübün tüm hisseleri, Kazancı Holding tarafından devralındı. Böylece lacivert-beyazlı ekipte mülkiyet yapısı yeniden şekillenmiş oldu.

Başkanlık koltuğuna Davut Dişli geliyor

Gazeteci Dilek Güngör’ün paylaştığı bilgilere göre, satışın ardından kulüp başkanlığı görevine Davut Dişli’nin getirilmesi bekleniyor. Sakaryalı iş insanı Dişli’nin, spor camiasında daha önce yöneticilik tecrübesi bulunuyor.

Yeni dönem başlıyor

Kulübün Cemil Kazancı yönetimindeki Kazancı Holding’e geçmesiyle birlikte Kasımpaşa’da idari ve sportif anlamda yeni bir sürecin başlaması öngörülüyor.

