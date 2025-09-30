Kasımpaşa’ya kayyum atandı

Kasımpaşa’yı TMSF yönetecek

Turgay Ciner‘in Habertürk, Show TV ve Bloomberg başta olmak üzere medya grubunu sattığı Can Holding hakkında soruşturma başlatılmıştı. Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturması kapsamında 28 Eylül 2025’te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma, Can Holding ve Ciner Grubu arasında “kara para aklama ve örgüt faaliyeti” şüphesiyle yürütülüyor. İddialar arasında suç örgütü kurma/yönetme, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve sahte belge düzenleme yer alıyor. Park Holding ve bağlı şirketlere TMSF kayyumu atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’ye de kayyum atandı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla Süper Lig ekibinin yönetimi TMSF’ye geçti.