Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın teklifini reddetti

Beşiktaş’ta Sardal Adalı, teknik direktörlük görevi için eski teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcı, Adalı’nın teklifini kabul etmedi.

Kardeşinin tedavisi önceliği oldu

TRT Spor’un haberine göre, Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın sağlık durumuyla ilgilenmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Kardeşinin üç gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Yalçın, tedavi sürecine odaklanacağını açıkladı.

Ekol TV’de yaptığı açıklamada Yalçın, “Aile her şeyden önce gelir. Şu an tüm dikkatim kardeşimin sağlık durumunda,” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’taki başarılarıyla hatırlanıyor

Beşiktaş’ta yaklaşık iki sezon görev yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak siyah-beyazlı kulübe unutulmaz başarılar kazandırmıştı. Taraftarın gönlünde taht kuran teknik direktör, futbolculuk kariyerinde de Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imza atmıştı.

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