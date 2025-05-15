Fatih Terim gol kralını kaptı

Kocaelispor en iyi ismini kaptırdı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak 17 yıl sonra Trenyol Süper Lig’e döndü. Yeşil-siyahlılar, en iyi futbolcularından biri olan Oğulcan Çağlayan’ı sattı.

Fatih Terim gol kralını hemen aldı!

Trendyol 1. Lig’de attığı 21 golle gol krallığını Fatih Karagümrük’ten Wesley ile paylaşan Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim’in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’a transfer olacak.

Kocaelispor 700 bin Euro gelir elde edecek

Kocaelispor muhabiri Fikret Gül’ün haberine göre Al Shabab, 29 yaşındaki Oğulcan Çağlayan için 30 milyon TL (yaklaşık 700 bin Euro) bonservis bedeli ödeyecek.

Fatih Terim‘in 27 Aralık 2024’te başına geçtiği Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi’nde bitime 3 hafta kala 6. sırada yer alıyor.

2020-21’de Galatasaray’da forma giyen Oğulcan Çağlayan, Al Shabab’ın ilk Türk oyuncusu olacak.