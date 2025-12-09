Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevine gönderildi

Futbol dünyasını sarsan “bahis” soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada gözaltına alınan 39 şüpheliden 20’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da yer aldı. Savcılığın sevk yazısı ise futbolcular, menajerler ve bazı isimler arasında milyonlarca liralık para transferi ile bahis oynandığı iddialarını gün yüzüne çıkardı.

Tutuklanan İsimler

Mahkeme, şu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi:

Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao.

Diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Sevk yazısında milyonluk para trafiği

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, en dikkat çeken bölümlerden biri Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasındaki para akışı oldu.

Mert Hakan Yandaş – Ersen Dikmen Hattı

Yandaş, Aralık 2021–Ekim 2025 arasında Dikmen’e 4 milyon 453 bin 62 TL gönderdi. Dikmen, bu paraları dakikalar içinde yasal bahis sitelerine aktardı. Dikmen’in Yandaş’a 2 milyon 60 bin 974 TL geri gönderdiği ifade edildi. Yandaş’ın dijital materyallerinde, Fenerbahçe maçları da dahil olmak üzere bahis kuponu görselleri bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında, bu durumun “müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylem” değerlendirmesine konu olduğu belirtildi.

Futbolculardan kendi takımlarına bahis iddiaları

Savcılık belgelerinde diğer futbolcularla ilgili çarpıcı tespitler de yer aldı.

Ensar Bilir: Boluspor’da oynadığı dönemde Boluspor maçlarında ‘rakip takım kazanır’ şeklinde bahis yaptığı belirtildi. 4 yasa dışı bahis sitesine erişim kaydı bulundu. Bilir ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti, sadece üç kez bahis yaptığını söyledi.

Oktay Aydın: “Nesine” platformunda üyeliği olduğu, Vanspor’da oynarken kendi takımının maçına “kazanır ve 2.5 üst” şeklinde bahis oynadığı belirtildi. Dijital materyallerinde yasa dışı bahis sitelerine girildiği tespit edildi.

Yücel Gürol: Adana Demirspor döneminde takımının maçlarına bahis oynadığı kaydedildi. Dijital materyallerinde yasa dışı bahis kuponları bulundu.

Kerem Yusuf Sirkeci: Fenerbahçe–Fatih Karagümrük ve Samsunspor–Fatih Karagümrük maçlarına özel bahisler yaptığı iddia edildi.

Emircan Çiçek: Pendikspor’da forma giyerken “rakip takım kazanır” şeklinde bahis yaptığı belirtildi. Bazı bahis işlemlerini hatırlamadığını söyleyerek kendini savundu ancak savcılık, beyanlarını “suçtan kurtulmaya yönelik” olarak değerlendirdi.

Adli kontrol uygulanan diğer şüpheliler

Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydın ve Yücel Gürol hakkında adli kontrol kararı verildi.

Önceki gün ise aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de bulunduğu 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma derinleşiyor

Dosyada çok sayıda dijital materyal, para transfer dökümü ve bahis kuponu incelemesi yer alırken, soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.

