Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkındaki ifadeler ortaya çıktı

Türkiye futbolunun gündemini sarsan “bahis” soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aralarında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da bulunduğu 29 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MASAK raporunda yer alan milyonlarca liralık para trafiği, futbolculara yöneltilen iddiaları derinleştirirken, iki oyuncunun savcılıkta verdiği ifadeler de gazeteci Dilek Yaman Demir tarafından ortaya çıkarıldı.

MASAK raporu: 204 milyon lira giriş, 207 milyon lira çıkış

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, MASAK raporunda şüpheli para hareketlerinin 974 işlemde 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemde 207 milyon TL çıkış şeklinde olduğu tespit edildi.

Raporda, 28 yasa dışı bahis bağlantısı, son 5 yılda Bilyoner üzerinden yüzlerce işlem ve 1.006 farklı bahis kuponu iddiası yer aldı.

Kuponlarda Fenerbahçe maçları öne çıktı

Raporda, Ersen Dikmen’in, Mert Hakan Yandaş’tan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardığı, kuponların büyük bölümünde:

Fenerbahçe maçları

“İsmail Yüksek en az 3 faul yapar”

“İsmail Yüksek kart görür” gibi özel bahislerin sıkça yer aldığı ve kazanan kuponların bulunduğu öne sürüldü.

Mert Hakan Yandaş: Hiçbir yasal veya yasa dışı sitede üyeliğim yok

Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Oyuncunun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

“Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok.”

“Yasa dışı bahis üyeliğim yok.”

“Maçlarım üzerine yönlendirme yapan olmadı.”

“Ersen Dikmen benden borç istedi, ben de borç verdim.”

“Bahis oynadığını biliyordum ama tutarların bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.”

“Fenerbahçe maçları üzerine bahis alıp almadığını bilmiyorum.”

Baltacı’nın iddiaları: 36 kupon, Galatasaray ve Eyüpspor dönemleri

Baltacı hakkında MASAK’ın tespitleri şöyle:

5–1.800 TL aralığında 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kupon kazandığı, Kupon açtığı bazı maçlarda kadroda yer almadığı, Galatasaray’da oynarken “kendi takımı kazanır” ve “2.5 üst” gibi seçeneklerle kupon yaptığı, Rakip takımlara kupon yapmadığı, belirlendi.

Metehan Baltacı: Yasal bahis oynadım, yasa dışı bahisle ilgim yok

Baltacı, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Sadece yasal bir site üzerinden bahis oynadım.”

“Asla yasa dışı bahis oynamadım.”

“Galatasaray A Takımı’nda oynadığım sürece kendi takımımla ilgili bahis oynamadım.”

“Kiralık olduğum dönemlerde Galatasaray’la ilgili bahis yaptım.”

Baltacı’nın WhatsApp konuşmalarındaki bahis içerikli mesajlar sorulduğunda, Eyüpspor’da forma giymediği veya sakat olduğu maçlara ilişkin tahminlerden söz ettiğini belirtti.

29 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Soruşturmada aralarında:

Mert Hakan Yandaş,

Metehan Baltacı,

Murat Sancak,

Alassane Ndao,

Ahmet Okatan,

Mehmet Emin Katipoğlu,

Ümit Kaya gibi isimlerin bulunduğu 29 kişi için tutuklama talep edildi. Aynı dosyada yer alan 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

Futbol dünyasını sarsan “bahis oynama” soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edilen futbolcu Alassane Ndao ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında tutuklama kararı verildi.

