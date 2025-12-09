İsrail ordusu gece yarısı Lübnan’ı vurdu

İsrail ordusu, gece yarısı Lübnan’ın güneyine yönelik yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Safi Dağı, Jbaa kasabası, Zefta Vadisi ve Azza ile Rumin Arki arasındaki alanlar İsrail jetleri tarafından hedef alındı. Lübnan resmi medyası, saldırıların birçok evde hasara yol açtığını bildirirken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonun Hizbullah’ın Rıdvan birimine ait askeri noktalara yönelik olduğunu duyurdu.

Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’te başlayan ve 14 ay süren yoğun çatışmalar, 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa arabuluculuğunda ilan edilen ateşkesle durdurulmuştu. Ancak İsrail ordusu, Hizbullah’ın “tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle zaman zaman Lübnan’a operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler’in Kasım ayında yayımladığı rapor, ateşkesin yürürlükte olduğu dönemde Lübnan’da çocuklar da dahil en az 127 sivilin saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu. BM yetkilileri, bu saldırıların “savaş suçu” teşkil edebileceğine dair uyarılarını yinelemişti.

Beyrut saldırısının ardından tehlikeli tırmanış

Geçtiğimiz hafta İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerini bombalayarak Hizbullah’ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutan Haytham Ali Tabatabaien’yi öldürmesi, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti. Bu gelişmenin ardından gözler Hizbullah yönetimine çevrilmiş; örgüt lideri Naim Kasım, misilleme için “uygun zamanın belirleneceğini” belirtmişti. Kasım, olası çatışma ihtimaline ilişkin “Belki savaş çıkabilir, böyle bir ihtimal var. Ancak savaş yaşanmama ihtimali de var” ifadelerini kullanmıştı.

