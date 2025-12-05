PFDK’dan Caner Erkin’e 5 maç ceza

Sakaryaspor’un deneyimli sol beki Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ağır bir yaptırım aldı. PFDK, sportmenliğe aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle tecrübeli futbolcuya 5 maç men cezası verdiğini açıkladı. Kurulun raporunda, hakeme yönelik hakaretin cezanın belirlenmesinde doğrudan etkili olduğu vurgulandı. Karar, hem Sakaryaspor camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun takımdan uzun süre uzak kalacak olması teknik heyetin planlarını da zora soktu.

PFDK raporu: Sportmenliğe aykırı söylemler

PFDK’nın resmi duyurusunda, Caner Erkin’in maç içinde hakeme hakarette bulunduğu açıkça ifade edildi. Raporda, futbolcunun davranışlarının sportmenliğe aykırı olduğu belirtilerek ağır yaptırım uygulanmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Caner Erkin’in performansı tartışma yarattı

Bu sezon 8 maçta görev yapan Caner Erkin’in, üç kez kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

– Kırmızı kart: Küfür

– Kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat

– Kırmızı kart: Küfür

Oyuncunun art arda yaşadığı disiplin sorunları, aldığı 5 maçlık cezanın ardından yeniden gündeme taşındı.

Sakaryaspor’da planları değiştiren ceza

Caner Erkin’in önemli bir dönemde takımdan uzak kalacak olması, teknik heyetin kadro planlamasında da sıkıntı yarattı. Kulüp içinde moral kaybı yaşanırken, taraftarların da karar sonrası yoğun bir değerlendirme sürecine girdiği görüldü.

