Seçil Erzan Fulya Terim mesajlaşması! “Parça parça sürprizler”

Seçil Erzan’ın telefonunda Fulya Terim’le mesajları ortaya çıktı. İşte Seçil Erzan Fulya Terim mesajlaşmasından detaylar;

Seçil Erzan’ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtları dava dosyasından kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Eski Denizbank Şube Müdürü bir numaralı sanık Seçil Erzan’ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtları dava dosyasına eklendi.

Mesajlaşmalar arasında Seçil Erzan Fulya Terim arasındaki konuşmalar da dikkat çekti.

Fulya Terim’in Erzan’a, “24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarında döviz satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçilcim selam böyle bir mesaj geldi” diye mesaj atması üzerine cevap olarak Seçil Erzan’ın, “Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)” şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

21 mağduru dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Denizbank’ın Levent’teki şube müdürü Seçil Erzan’ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.

553 sayfalık raporda Seçil Erzan Fulya Terim konuşmaları haricinde birçok yazışmalar bulunuyor.

Rapora göre, Erzan’a ait telefondaki 181 bin 538 mesaj incelendi. Rapora göre Seçil Erzan Emre Belözoğlu ile hiç mesajlaşmazken bir başka eski futbolcu Selçuk İnan ile çok az mesajlaşmış.

Seçil Erzan Fulya Terim arasındaki yazışma şöyle;

Fulya Terim; Sayın FULYA ADALET TERIM, 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarın da Döviz Satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil’cim selam böyle bir mesaj geldi.

Seçil Erzan; Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir 🙂

Fulya Terim; Hahahahahahahaha

Seçil Ezan; Nur abla ile bir konu görüştüm sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok çok yüklü bir şeyi almış olacağız

Fulya Terim; Ok konuşurum ben

Seçil Erzan; Nasıl yaparız bilmiyorum ama sizden başkası da yapamaz

Fulya Terim; Tamam canım nur geliyo konuşuruz

Fatih Terim Fonu ile 46 günde yüzde 253 getiri vaadi

Fatih Terim’den Seçil Erzan’a Not: İyi ki Yolumuz Kesişmiş

“Fatih Terim Seçil Erzan Aşkı” İddiası!

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

