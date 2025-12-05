Ahmet Çakar “Bilmiyorum” dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda şike ve bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Çakar adli işlemler öncesi sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek daha önce, “Bir eski hakemin eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik” demişti.

Öte yandan Ahmet Çakar’ın eşi Hayriye Arzu Çakar da gözaltına alındı.

Ahmet Çakar ise “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, aralarında farklı liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak’ın yanı sıra Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve daha önce ceza alan Galatasaraylı Metehan Baltacı da gözaltına alındı.

Hakem Zorbay Küçük de hesaplarındaki hareketler nedeniyle gözaltında.

Söz konusu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkisi olduğu ve müsabakaların sonuçlarını etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelileri kapsıyor.

Kulüp başkanlarının yanı sıra, bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve profesyonel futbolcuların da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

İddialar arasında Süper Lig’in 3 büyük kulübünden de futbolcuların operasyona dahil edildiği var.

Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

Bugün gözaltına alınan isimler şöyle:

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Karagümrük)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe)

25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adana Demirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar’ın eşi (Eski doktor)