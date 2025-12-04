Adalar’da emanet deposu skandal

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetim, ciddi bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Depoda kayıtlı 12 silahın kayıp olduğu tespit edilirken, silahların usulsüz şekilde emanetten çıkarılıp satıldığı belirlendi. İncelemeler sonucunda kayıp silahlardan yalnızca üçüne kriminal süreçlerde rastlandı. Zabıt katibi U.E.’nin silahları zimmeti dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklandığı olayda, kayıp 9 silahın izine henüz ulaşılamadı.

İncelemede üç silaha ulaşıldı

Denetim sonrası silahların İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’nda olup olmadığı araştırıldı. Yapılan yazışmaların ardından kayıp silahlardan üçünün farklı soruşturmalarda yeniden kriminal sürece girdiği ortaya çıktı. Bu silahlardan ikisinin, 2023 yılında emanet işlemleri bürosunda görev yapan zabıt katibi U.E.’nin üzerinden elde edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada başka bir şüphelinin evinden çıktığı belirlendi.

Zabıt katibi tutuklandı

Araştırmalarda U.E.’nin emanet deposunda görevli zabıt katibi olduğu tespit edildi. Sorumluluğundaki silahları usulsüz şekilde dışarı çıkardığı öne sürülen U.E., 26 Kasım’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Adalar’da 9 silah kayıp

Emanetten çıkarılan silahları sattığı belirlenen U.E.’nin evinde yapılan aramada kayıp 9 silah bulunamadı. Silahların nerede olduğuna ilişkin araştırmalar sürerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı genişlettiği aktarıldı.

