Türkiye, EURO 2024’e veda etti

Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

11’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salih Özcan’ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

Türkiye 35.dakikada öne geçti

35’inci dakikada Türkiye öne geçti. Hakan’ın kullandığı kornerde Hollanda savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Arda Güler’in önünde kaldı. Arda’nın sağ ayağıyla ortasında arka direkteki Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

56’ncı dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda Güler’in sol ayağıyla sağ köşeye şutunda top direkten dışarı çıktı.

65’inci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinde topu önünde bulan Kenan Yıldız sert vurdu. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Verbruggen’den sekti. Seken topa Kaan Ayhan dokunmak istedi ancak Weghorst topu kornere gönderdi.

70’inci dakikada Depay, ceza sahası dışı sağ çaprazından arka direğe ortaladı. Arka direkteki Weghorst’un vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

70’inci dakikada Hollanda golü buldu. Depay, korneri Schouten ile paslaşarak kullandı. Schouten’in pasıyla tekrar buluşan Depay, ortasını altıpasa yaptı. O bölgedeki de Vrij’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76’ncı dakikada Hollanda öne geçti. Simmons’un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dumfries topu arka direğe çevirdi. Arka direkteki Gakpo’nun dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1.

85’inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top de Vrij’e çarparak kornere gitti.

90+2’nci dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa Semih Kılıçsoy dokundu. Bu pozisyonda kaleci Verbruggen topu kurtardı.

Mücadele Hollanda’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Futbol Takımı bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.

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