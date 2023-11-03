Nattokinase Türkiye’de! Japon Mucizesine Ulaşmak Artık Çok Kolay

Delta Natürel son yıllarda “Japon Mucizesi” olarak nitelendirilen Nattokinase Türkiye satışına başlıyor.

Global standartlarda OTC alanında yatırımlarına devam eden Delta Natürel, 2016 yılında farklı görevlerde uzun yıllar sağlık sektörüne hizmet etmiş eczacı ve yatırımcıların ortak vizyonlarının bir araya gelmesi ile tamamı yerli sermaye ve üretim olmak üzere sağlıkta tüketicilere premium patentli hammadde içeren, inovatif ve doğal içerikli takviye edici gıda statüsünde ürünler sunmak amacı ile kuruldu.

Artık Türkiye’de! Nattokinase Satışı Başladı

Delta Natürel firması NattoPro Max (Fermente Soya Fasülyesi Ekstresinden Gelen Nattokinase İçeren Takviye Edici Gıda) adı ile piyasaya sundukları yeni ürünleri ile Türkiye’de ‘dengenize sağlık’ sloganlarını inovasyonla taçlandırıyor.

Nattokinase patentli NSK-SD hammedesini içeren NattoPro Max Japon Bio Science ﬁrmasının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, 60’a yakın klinik çalışması olan hayvan ve insan çalışmaları ile etkinlik, güvenliği kanıtlanmış ilk nattokinase durumunda.

Firma, çalışmaları ile Dünyada diğer nattokinaz’lar için referans gösteriliyor.

Firma tarafından ithal edilen ve EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından onayı olan TEK Nattokinaz olan NattoPro Max ISO, GMP, Vcaps, Vegan, HACCP ve FDA sertifikasyonları ile premium ürün kalitesine sahip Türkiye’deki ilk ve tek Nattokinase içeren takviye edici gıda.

Delta Natürel tarafından piyasaya sunulan NattoPro Max, titanyum dioksit, GDO, alkol, renklendirici, şeker, koruyucu, laktoz ve tatlandırıcı içermemesiyle de dikkat çekiyor.

Peki Nattokinase Nedir?

Nattokinase enziminin elde edildiği Natto, kendine özgü aroması ve tadıyla dünya mutfağında yerini almış geleneksel bir Japon yemeğidir.

Güçlü lezzetlerinin ötesinde, Natto’nun sağlık açısından olağanüstü faydaları, onu hem mutfak hem de sağlık tutkunları arasında popüler kılıyor.

Soya fasulyesinden elde edilen faydalı bir enzim olan Nattokinase, Japonların “natto” adını verdiği bir yiyecekten elde ediliyor. Bu enzim, kısaca fermente edilmiş soya fasulyesidir.

Nattokinase Pıhtı Oluşumunu Önlüyor

Bazı araştırmalara göre pıhtı oluşumunu önleyen veya mevcut pıhtıları çözmeye yarayan Nattokinase trombolitik bir enzim olarak görev yapıyor.

Özel bir bakteri türü olan Bacillus subtilis içeren natto, soya fasulyesi çekirdekleri üzerinde jelimsi bir kaplama oluşturan bu bakterinin etkisiyle üretilir.

Bu bakterinin enzimatik aktivitesi nattokinase’nin oluşmasını sağlar. Japon yemek kültüründe genelde sabah kahvaltısında tüketilen Natto’da bulunan Nattokinase enziminin sağlığa faydaları neler?

Nattokinase’nin Faydaları

Nattokinase Türkiye satışı başlarken mucize enzim olarak görülen ürünün faydaları da merak ediliyor. Nattokinase Türkiye satışı sayesinde sahip olabileceğiniz takviye edici gıdanın faydaları saymakla bitmiyor.

Pıhtı Oluşumunu Önlemesi: Japon mucizesi olarak adlandırılan bu enzimin bilinen en büyük faydası kanda oluşan pıhtıları çözmesi veya oluşumunu engellemesi.

Damar tıkanıklığı, kalp krizi, inme ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olan önemli bir sorun olan pıhtılara karşı nattokinase kanın daha iyi akmasına ve dolaşımın iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Kan Basıncını Düzenlemesi: Nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilen nattokinase böylece kan basıncının düşmesini, yüksek tansiyonun önlenmesini sağlayabilir.

Antioksidan Etkileri: İnflamasyonu azaltabileceği araştırmalarla ortaya konan Nattokinase, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı engelleyebileceği düşünülen antioksidan özelliklere de sahip.

Kalp Sağlığı: Nattokinase’nin kardiyovasküler sağlığa olan olası katkıları, kalp krizi ve inme riskini azaltma potansiyeli içerir. Bu nedenle, nattokinase, kalp-damar sağlığı için bir takviye olarak araştırılmaktadır.

Beyni Korumak: Beynimizin sağlığı hayati önem taşır ve enzim onu ​​korumada rol oynayabilir. Kan pıhtılarını kontrol altında tutarak, genellikle beyin kan akışını kesintiye uğratan pıhtılardan kaynaklanan felçlerin kol mesafesinde tutulmasına da yardımcı olabilir.

Nattokinaz özünde kan dolaşımımızın dostudur; kan pıhtılarına neden olabilecek fibrin adı verilen bir proteini parçalar.

Bu, tehlikeli kan pıhtıları ve hatta felç gibi sorunlardan uzak durmamıza yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Aslında araştırmalar nattokinazın bundan daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor.

Nattokinase kan basıncımızı yavaşça düşürebilir, iltihabı hafifletebilir ve kalbimizin sağlığına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, bazı insanların ekstra sağlık artışı için günlük rutinlerine nattokinaz takviyelerini dahil etmeyi seçmeleri şaşırtıcı değil.

Alerjilere Dikkat: Enzim fermente soya fasulyesinden gelir ve bu, enzime veya soyaya alerjisi olanlar için zor olabilir. Kurdeşen, kaşıntı, ani şişlik veya nefes almada zorluk ortaya çıkarsa uyanık olmak ve yardım istemek önemlidir.

https://www.hipokrat.web.tr/nattokinase-nedir-faydalari/

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