Fenerbahçe N’Golo Kante’yi sonunda bitirdi

Fenerbahçe zamana karşı yarıştı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad ile N’Golo Kante-Youssef En Nesyri transferi konusunda anlaşmıştı.

Ancak Suudi Kulübü yetkilileri transfer bilgilerini FIFA’nın TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) platformuna yanlış yüklemesiyle zaman dolmuş ve iki transfer askıya alınmıştı.

FIFA bugün akşam saatlerinde hem Fenerbahçe hem Al Ittihad’ın üst üste başvuruları sonrası TMS üzerinden transferleri onayladı.

Fenerbahçe‘de 78 maçta 38 gol, 8 asistle oynayan Youssef En Nesyri sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yaklaşık 14-15 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad’a transfer oldu.

Sarı-lacivertliler ise 34 yaşındaki dünya çapındaki orta saha N’Golo Kante’yi renklerine bağladı.

Transferi bitiren yönetim, N’Golo Kante’nin lisansını çıkardı.

Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı TFF’ye bildirildi.

Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen N’Golo Kante, 2015 yazında İngiliz ekibi Leicester City’ye imza attı.

2015-16 sezonunda Claudio Ranieri yönetiminde tarih yazarak Premier Lig şampiyonu olan Leicester City’nin en önemli parçalarından biri olan Fransız futbolcu, 2016 yaz transfer döneminde Chelsea’nin yolunu tuttu.

Londra ekibi ile de Premier Lig’de zafere ulaşan Kante, Chelsea formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FA Cup şampiyonlukları da yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yazında transfer olduğu Al Ittihad ile ise Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası’nı kazandı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk yaşadı.

