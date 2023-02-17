Gökten Zembille İndi: Arda Turan Ümit Milli Takımın Başına Geçiyor!

Milli takımlarda şok bir gelişme yaşandı. Daha önce antrenörlük tecrübesi bulunmayan Arda Turan Ümit Milli Takımın başına geçiriliyor.

Son olarak Galatasaray’da forma giyen ve emekli olan Arda Turan Ümit Milli Takımıyla teknik direktörlük kariyerinde ilk imzasını atıyor. Galatasaray’da futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra herhangi bir kulüpte görev yapmayan Arda Turan, teknik direktörlüğe başlıyor.

TRT Spor’un haberine göre Arda Turan Ümit Milli Takım’ın başına geçecek. Daha önce bir antrenörlük tecrübesi bulunmayan Turan, Ümit Milli Takım ile teknik direktörlük kariyerine başlamış olacak.

TFF, uzun yıllardır Ümit Milli Takımın başında olan Tolunay Kafkas’ı görevden almıştı.

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