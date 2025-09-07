Filenin Sultanları gönüllerin şampiyonu

Filenin Sultanları ilk sette sonuna kadar savaştı

Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarih yazdı. Sultanlar, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdığı Dünya Şampiyonası’nda İtalya ile karşılaştı. Tayland’ın başkenti Bangkok’da oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla kopmadan başladı, ardından İtalya 13-10’u yakaladı. Mola sonrası Ay Yıldızlılar 14-14’ü yakaladı. Buna karşın İtalya ilk seti 25-23 aldı. Sultanlar’da ilk sette Melissa Teresa Vargas 7 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Filenin Sultanları’nda Vargas şov

Sultanlar, ikinci sete 10-2 ile başladı. Ardından skor 12-6’ya gelirken 18-7 ile yeniden farkı açan kızlarımız, seti de 25-13 aldı. Melissa Vargas 13 sayıya ulaştı. Üçüncü seti İtalya 26-24 ile kılpayı alarak 2-1 öne geçti. Milliler, kritik dördüncü sete 6-3 ile başlarken ardından durum lehimize 12-7 oldu. 16-9 ile farkı koruyan Ay Yıldızlılar, 25-19 ile maçı final setine taşıdı. Final setine 6-4 ile öne başlayan Filenin Sultanları, 9-7 geriye düştü. 35 yıldır kaybetmeyen İtalya, 15-8 ile maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmada 33 sayı atan Melissa Vargas, turnuvanın en skorer ismi oldu.