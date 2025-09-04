Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları’nda Ebrar-Vargas şov

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ABD’yi geçerek Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Millerimiz, Japonya ile cumartesi yarı finalde karşılaşacak. Maça harika başlayan Ay Yıldızlılar 8 blok yaptığı ilk seti 25-14 kazandı. ABD ikinci setten 25-22 galip ayrılarak setlere dengeyi getirdi. Üçüncü sette kendisini yeniden bulan kırmızı-beyazlılar yine 25-14 ile durumu 2-1 yaptı. Son seti de 25-23 alıp maçı 3-1 kazanan Millilerimizde Ebrar Karakurt 23, Melissa Teresa Vargas 20, Eda Erdem ise 13 sayıyla oynadı.